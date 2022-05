Con il termine pianta aromatica andiamo ad indicare, quel tipo di pianta che contiene sostanze di odore gradevole, gli aromi. Le foglie delle nostre piante aromatiche sono spesso utilizzate per dare sapore ai nostri piatti, però non molti sanno, che fatto bene anche alla nostra salute poiché contengono delle sostanze che hanno dei grandi benefici sul nostro organismo. Vediamo insieme quali sono le migliori.

Le piante aromatiche che fanno bene alla salute: la classifica

Queste piante, oltre a poter essere comprare direttamente al supermercato si possono coltivare anche in casa.

Basilico

Sicuramente la prima pianta utile di cui parlare è il basilico che ci aiuta a combattere dei disturbi legati alla digestione come le coliche o la nausea. Inoltre, ha anche proprietà antisettiche e antispasmodiche.

Piante aromatiche: Salvia

La salvia oltre a essere usata come spezia, viene utilizzata come rimedio naturale perché possiede proprietà antinfiammatorie, cicatrizzante, digestive, battericida.

Rosmarino

Il rosmarino è una pianta molto resistente e si adatta bene ad ogni condizione, resiste sia al freddo che al caldo. Tra le principali proprietà del rosmarino ci sono quelle digestive e calmante. Inoltre, stimola l’appetito e la secrezione gastrica.

Prezzemolo

Anche il prezzemolo è un’ottima pianta aromatica infatti possiede varie proprietà. Tra cui troviamo quella diuretica e depurativa. Aiuta a regolare la pressione e favorisce la digestione. È ricco di vitamine ed è ottimo contro la flatulenza e il mal di stomaco. Aiuta anche il ciclo mestruale. Inoltre, stimola l’appetito e la sudorazione.

Piante aromatiche: Menta

Se si decide di coltivare la menta in casa, si deve sapere che è una pianta infestante, quindi deve essere coltivata da sola, in un vaso, come il prezzemolo. La menta ha proprietà spasmolitiche, gastrointestinali, antisettiche, antibatteriche, toniche e nevralgiche. Aiuta a combattere il mal di testa. Inoltre, può essere usata anche per chi è a dieta perché è purificante e tonificante.

Timo

Anche il timo viene usato per i suoi benefici. Il timo in infuso o decotto viene utilizzato per lenire i disturbi legati a bronchite, asma, sinusite e rinite dato che ha una potente efficacia antivirale.

Non deve essere usato da chi soffre di ipertensione ma è comunque considerato un ottimo alleato delle vie respiratorie.