Non sono superstizioso, porta sfortuna è un detto che rappresenta alla perfezione il rapporto che molti di noi abbiamo verso la superstizione, ossia tutta quelle dicerie e conoscenze che spesso affondano le radici nel folkrore e nelle culture anche antiche. Quasi tutti ne conosciamo la natura per nulla scientifica ma per varie ragioni, sopratutto culturali, legate all’abitudine e spesso riassumibili nel concetto non è vero ma ci credo. Insomma anche se in molti si “vergognano”, la superstizione è viva ed è parte della nostra cultura. In questo caso esamineremo il mondo maschile: quali sono i più superstiziosi dello zodiaco?

Gli uomini più superstiziosi dello zodiaco sono questi 3. Ecco quali!

Gemelli

Non i tipici superstiziosi ma spesso si “fissano” con le coincidenze, la sfortuna e altri concetti aleatori e astratti ma che sembrano incidere in modo importante sulla vita di questi uomini. In parte è perchè non amano sempre prendersi le responsabilità dei propri errori, ma è anche dovuto ad un modo di approcciare la vita non sempre “scientifico”.

Toro

Molto concreti, impulsivi ma anche superstiziosi, sopratutto a modo loro: non seguono i soliti concetti come lo specchio rotto e i sette anni di guai, il gatto nero e simili ma sono pieni di piccoli riti e gesti che se non effettuati secondo un ordine preciso, rischiano di mandarli ai matti.

Acquario

Anche l’Acquario prende questo concetto e lo porta all’estremo: la vita di questo segno è fortemente condizionata dalla superstizione, a volte anche realmente eccessiva ed illogica. Quando è lucido, ritorna “in se” ed è molto arguto in questi casi ma spesso le sue opinioni sono condizionate proprio da questi concetti.