Spesso si fanno anche battute sulla complessità femminile, ma anche il mondo maschile non scherza in quanto a difficoltà ad interpretazione: gli uomini non sono affatto “tutti uguali”, in quanto differiscono in modo anche sostanziale per contesto, educazione, esperienza e una miriade di altri fattori. E’ impossibile definire ogni singola personalità e pensare di aver “capito tutto” ma alcuni uomini sono rappresentano letteralemente un enigma. Lo zodiaco ci “viene incontro” per aiutarci a comprendere quali sono i più difficili che possiamo trovare.

Gli uomini più difficili da capire, quali sono? Ecco cosa dice lo zodiaco

Acquario

Apparentemente rappresenta una personalità sensibile ma non così difficile da gestire. Nulla di così sbagliato: nonostante l’apprenza serafica, calma e ragionata, l’uomo Acquario è un fiume in piena, e rappresenta perfettamente il segno di acqua che lo contraddistingue. Passa in modo molto naturale da uno stato emotivo all’altro e non è facile capire cosa provochi questi sbalzi.

Gemelli

In generale Gemelli è un enigma, in tutti i sensi, ancora di più per gli uomini: anche amici e parenti che inevitabilmente lo conoscono bene si arrendono quando cercano di interpretare le loro parole e le loro azioni. Se questo li fa apparire più misteriosi, li rende comunque difficili da capire, sempre.

Scorpione

Cosa nasconde l’uomo Scorpione? Sicuramente molto più di ciò che lascia interpretare. E’ un po’ come un iceberg non perchè sia “freddo” quanto piuttosto per la similutidine relativa a ciò che appare, che è solo una piccola parte rispetto a ciò che in realtà è celato.