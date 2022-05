Le scarpe bianche o beige sono bellissime e possono essere abbinate a qualsiasi outfit. L’unico problema di queste scarpe è che si sporcano subito, appena si mette il piede fuori di casa, noteremo delle macchie o dei graffi su di esse. Per risolvere il problema alla base, basterà non comprarle e optare per delle scarpe scure che anche se si sporcano, non si vedono. Ma se proprio non ne possiamo fare a meno, vi svegliamo alcuni trucchi utili per tenere pulite le scarpe bianche. Un trucchetto sicuramente utile per coprire i graffi che non si tolgono è sicuramente quello di usare lo smalto bianco o beige, così da camuffarli. Ma vediamo insieme come pulire le macchie.

Ecco 3 modi semplici e sicuri per pulire le tue scarpe bianche o beige

Innanzitutto dobbiamo dire che le scarpe non vanno mai infilate in lavatrice. Sicuramente è un metodo molto comodo ma potrebbe danneggiarle. Per pulirle invece, si potrebbe usare una gomma pulitrice a secco per rimuoverle le macchie ma se non hai questo strumento si può usare anche uno straccio imbevuto d’aceto per pulire scarpe bianche.

Si può utilizzare anche uno spazzolino e del sapone neutro o di Marsiglia per pulire scarpe bianche anche negli angoli più nascosti. Se sono macchiate di olio è meglio usare uno shampoo per capelli e dell’acqua calda e sempre uno spazzolino strofinate le scarpe bianche.

Anche se è poco consigliato questo tipo di scarpe si possono pulire anche con la candeggina. Ovviamente non bisogna usare la candeggina assoluta ma bisogna diluirla con l’acqua. Così da eliminare le macchie più ostili.

Vediamo anche come si possono pulire i lacci e le suole. Anche qui non bisogna usare la lavatrice ma è meglio metterli in ammollo in una bacinella con l’acqua calda e del sapone neutro. Dopo qualche minuto risciacquarli e poi metterli ad asciugare all’aria aperta.

Mentre le suole si possono pulire con il bicarbonato di sodio. Basterà strofinare le macchie direttamente con esso e subito andranno via.

Le macchie vanno rimosse subito, non bisogna aspettare che si secchino, sennò sarà molto più difficile farle andare via.