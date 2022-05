Anche se raramente la forma conta più della sostanza, può indubbiamente essere un ottimo biglietto da visita, in tutti gli ambiti. Anche un’azione o una parola positiva se presentata in modo brusco e poco delicato manifesta crea imbarazzo quando non addirittura disagio. A volte viene associata alla sbadataggine, ma in maniera più generica, si fa riferimento a personalità brusche anche rappresentando i concetti. Lo zodiaco prova a “mettere insieme” i segni più bruschi dello zodiaco, ossia coloro che non vogliono o non riescono a dar peso alla forma.

I segni più bruschi in assoluto! Ecco cosa dice lo zodiaco

Cancro

Raramente l’aspetto brusco del loro carattere è scambiato con la scortesia, anzi. Quasi da subito il Cancro tradisce una sorta di insicurezza di fondo sopratutto nelle azioni. E’ un segno che anche nelle parole “mostra il fianco” e spesso ha effettivamente poco tatto anche quando deve fare un complimento. Viene tuttavia “scusato” quasi sempre proprio per la genuininità del tutto.

Acquario

Brusco perchè troppo diretto, stavolta in modo molto più consapevole. Per l’Acquario “tipo”, non esiste modo migliore per ottenere e conoscere le cose: è un curioso nato, che non ama le mezze misure. “Pane al pane, vino al vino”, anche se questo modus operandi lo espone a critiche varie, che solitamente cadono nel vuoto.

Ariete

Meno “controllato” ma comunque brusco ed eccessivamente votato “all’azione”, il segno dell’Ariete rappresenta l’impeto puro nel senso più “fisico” del termine. Il loro animo brusco è dettato da una incapacità di controllare le azioni che porta avanti, anche se gli intenti sono positivi e nobili.