Teste dure, ma non semplicemente “testardi”: per i profili caratteriali che sono definibili ostinati si tratta in molti casi di “questioni di principio“, in quanto non lasciano nulla di intentato, e sopratutto non si arrendono senza combattere. In questi casi è l’orgoglio a farla da padrone ma anche una volontà manifestarsi in un certo senso “superiori” rispetto alla massa. Le motivazioni che spingono questi segni sono tanti: lo zodiaco prova a “fare luce”, e in tal senso abbiamo raggruppato i 3 segni più ostinati dello zodiaco proprio per fare chiarezza.

Quali sono i segni più ostinati dello zodiaco: ecco la mini classifica

Leone

Hanno un modus operandi che è paragonabile alla goccia che scava la roccia: lento, apparentemente innocuo ma in realtà fortemente incidente nel lungo periodo. Leone ottiene le cose per “sfinimento” altrui, essendo perfettamente equilibrato tra l’insistente ed il paziente, con il risultato di essere ostinato nella maniera più fastidiosa possibile.

Scorpione

Non solo “teste dure”, ma anche bravissimi a ottenere i risultati utilizzando sia il “bastone” che la “carota”. Generalmente riescono a utilizzare sia modi gentili che meno “eleganti” per ottenere risultati di rilievo, anche se a volte fanno perdere la pazienza a chi hanno intorno.

Toro

Non esiste un segno “meno ostinato” del Toro che si guadagna la palma del primo classificato: si tratta di un indubbio pregio ma questa sua ostinazione a volte è coadiuvata anche da un po’ di ottusità: non sa quando è il caso di arrendersi sopratutto per una questione di principio, e ciò lo porta a tagliare traguardi ma anche a raccogliere insuccessi.