Per cercare di mangiare più frutta, spesso invece di mangiare direttamente il frutto, ci accontentiamo di bere il succo. Il succo di frutta infatti è molto più veloce e non si perde tempo magari a pulirla o sciacquarla. Ovviamente esistono tanti tipi di succo, ognuno con una consistenza e un sapore diverso.

Se bevi questo succo, il tuo corpo ha tanti benefici incredibili

Le mele sono da sempre considerate un alimento ricco di proprietà nutritive. Oggi vedremo come il succo di questo frutto abbia, oltre che un gusto strepitoso, anche un ricco contenuto di benefici per il nostro corpo. Il succo di mele è ricco di potassio e antiossidanti, che proteggono il nostro organismo dalle malattie cardiovascolari.

Le sostanze contenute nelle mele possono diminuire le possibili morti causate da malattie cardiovascolari. Inoltre, aiuta a ridurre il quantitativo di colesterolo cattivo nel nostro organismo.

Diminuisce anche la possibilità che si formino dei coaguli nel sangue e quindi porta ad una riduzione delle possibilità di aterosclerosi nelle arterie coronarie. È anche un importante aiuto nel lavoro del tratto digestivo, infatti contiene fibre solubili che migliorano la digestione, ma non deve essere bevuto in grandi quantità perché, come tutte le cose, un suo abuso può creare dei disturbi.

Le mele con il loro succo contengono alti livelli di polifenoli e diverse sostanze fitochimiche. Il succo di mela aiuta anche per per la prevenzione del cancro attraverso metodi antiossidanti, meccanismi anti-infiammatori, modulazione delle vie di trasduzione del segnale, e addirittura l’apoptosi.

I prodotti derivati dalle mele prevengono anche il cancro alla pelle, al polmone, alla mammella e al colon. Infine ricercatori dell’Università del Massachusetts hanno condotto una ricerca su alcuni pazienti, dando loro due bicchieri di succo di mela al giorno. I risultati sono stati scioccanti, c’è stata infatti una riduzione nello svilupparsi del beta-amiloide, cioè una proteina in parte responsabile dello sviluppo della malattia dell’Alzheimer.

Quindi possiamo concludere che il succo di mela sia efficace e quasi fondamentale nella nostra routine alimentare, abbiamo elencato i suoi molteplici benefici, ma quello che ci stupisce è come possa aiutare e preparare il nostro corpo anche alle malattie più cattive.