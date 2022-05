La cellulite viene percepita come uno dei “mali” più caratteristici del corpo umano dal punto di vista estetico anche se la la realtà è decisamente più complicata di così: in primis perchè non riguarda solo il genere femminile (anche se è ovviamente quello più “colpito”), e poi perchè non riguarda solo il fattore estetico. Si tratta essenzialmente di una manifestazione cutanea localizzata soprattutto sulla zona pelvica e addominale, sui fianchi, sui glutei, sulle cosce e che viene associata normalmente alla ritenzione idrica, ecco perchè viene associata alle donne.

ll “sintomo” più comune ed evidente è la struttura causata da un alterato metabolismo presente al tessuto sottocutaneo che determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e causa il caratteristico effetto irregolare della pelle. La cellulite può manifestarsi in varie forme di “gravità”, in alcuni casi è appena visibile, in altre è molto evidenti e viene soprannominata effetto a buccia d’arancia, anche se dal punto di vista medico è conosciuta con i nomi di Adiposità Localizzata, lipodistrofia ginoide e liposclerosi.

Cellulite: ecco i 10 alimenti che la peggiorano

Ciò che causa la cellulite, un disturbo che “influenza” la vita di quasi il 90 % delle donne (in particolar modo ad esserne colpita è l’etnia caucasica) possono essere varie: genetiche, ormonali, vascolari ma anche dettate dallo stile di vita e anche dall’alimentazione.

Anche se esistono diagnosi anche piuttosto specifiche che possono essere anche differenti da persona a persona per contrastare l’incedere della cellulite, sono diversi gli alimenti che possono favorirne la comparsa e rendere complicato combattere questa patologia.

zucchero raffinato

alcolici

carni rosse

cibi in scatola

caffè in quantità eccessive

qualsiasi tipologia di affettato (salame e prosciutto ad esempio)

cereali troppo raffinati

merendine e prodotti confezionati, sia dolci che salati

Succhi di frutta con zuccheri aggiunti

dadi da brodo

Anche il fumo e una vita troppo sedentaria rappresentano degli “ostacoli” per combattere la cellulite.