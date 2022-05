Essere burberi è spesso correlato all’essere scontrosi ma non è esattamente la stessa cosa, in quanto non sono due tratti sovrapponibili al 100 %. Un burbero lo è per motivazioni diverse ma può indicare anche una “maschera emotiva” e non rappresentare per filo e per segno una sensazione o un sentimento. Non tutti i burberi sono uguali, come facilmente intuibile ma per alcuni esistono veri e propri tratti caratteriali che fanno “risaltare” questa proprietà del carattere. Anche lo zodiaco può aiutarci a capire quali sono i burberi per eccellenza dello zodiaco, attraverso i segni.

I segni più burberi dello zodiaco sono questi 3, li conosci?

Vergine

Raramente è soddisfatto anche del proprio operato, figurarsi quello altrui. In condizioni sociali tranquille Vergine è alla mano e gradevole anche se raramente ama sorridere, preferendo un enigmatico broncio. Anche negli atteggiamenti tende a palesare questa proprietà con frequenza. Ma è più un atteggiamento che altro.

Ariete

E’ un impulsivo, sempre sull’attenti e quasi sempre si sente messo alla prova anche quando in realtà ciò non rappresenta il vero. Ecco perchè spesso si trova ad affrontare conflitti emotivi che però spesso sono scaturiti da lui stesso. Non perchè sia intrattabile quindi, che risulta essere un burbero di professione.

Capricorno

Sbuffa sempre, comunque e dovunque. A tratti è gioviale e molto accogliente ma è un continuo lamentarsi, anche per futili motivi. Solitamente rappresenta un modo intrinseco per esortarsi dalle responsabilità e per “gettare la palla in fondo al campo” invece di affrontare i problemi, da parte del Capricorno.