Con l’inizio delle belle stagioni, chi possiede un balcone, cerca di arredarlo, nel modo più confortevole e bello, così da passare del tempo all’aria aperta. Infatti, sul balcone si può fare colazione, pranzo o cena all’aria aperta, stando comodamente a casa. Crearne uno perfetto, per ogni esigenza si può. Vediamo cosa fare per renderlo tale.

Il balcone perfetto esiste, ecco come averlo: la guida

Innanzitutto la prima cosa da fare è quella di misurare gli spazi così da sapere le giuste misure per mettere determinate cose.

Se si ha intenzione di decorare il proprio balcone con qualche fiore, è meglio informarsi prima. A secondo della tipologie di ambiente che avete a disposizione, ci sono alcune varietà che vanno bene e altre no. Ad esempio se è ben illuminato si possono mettere fresie e tulipani mentre se c’è poca luce e più ombra è meglio scegliere gli iris o le calle.

Una delle piante preferite per arredare i balconi e i terrazzi sono le petunie, dato che sono molto resistenti e si adattano a tutti i climi. Fioriscono già nel mese di maggio fino ad ottobre.

I suoi fiori sono a forma di imbuto e si possono trovare con petali ondulati o sfrangiati, di un unico colore o con varie sfumature o striature.

Un’altra pianta molto coltivata è il Senecio, di cui ne esistono infinità di specie. Molte specie di senecio sono state utilizzate anche come piante mediche, per curare diverse malattie, ad esempio la tubercolosi. Tra le specie più adatte per abbellire un balcone ci sono le cinerarie. Queste piante vanno messe nell’angolo del balcone fresco ed ombroso. E’ molto resistente sia al caldo che al freddo e produce un fogliame ricoperto di una lanugine argentea che impreziosisce in un attimo ogni balcone.

Dopo aver arredato con i fiori, si può passare all’arredamento vero e proprio.

I balconi piccoli, solitamente sono lunghi e stretti, quindi è meglio comprare cose in altezza, piuttosto che in lunghezza. È meglio preferire arredi pieghevoli o impilabili, strutture modulari e trasformabili, illuminazione aggiuntiva per creare atmosfera o sistemi polifunzionali che all’occorrenza possono essere utilizzati indistintamente sia all’interno che all’esterno.