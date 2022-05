Una visione “retrograda” sotto per molti vede l’uomo tendenzialmente “meno sensibile” rispetto alla controparte femminile: a larghi tratti ancora oggi il contesto maschile si sente spesso obbligato a dimostrare la propria forza emotiva e fisica, ripudiando almeno in parte i tipici tratti sensibili che per alcuni sono ancora sintomo di “debolezza” e poca mascolinità. Esistono comunque e sono non pochi gli uomini che invece sono assolutamente inensibili in modo autentico. Lo zodiaco li ha “raggruppati” tutti, ecco quali sono gli uomini insensibili.

Ecco gli uomini più insensibili dello zodiaco. Li conosci?

Acquario

E’ particolarmente instabile emotivamente parlando sopratutto quando deve fronteggiare problemi sentimentali. Non si tratta solo di un sistema difensivo: l’uomo Acquario “scappa” da qualsiasi forma di sensibiltà ed empatia con frequenza, alzando una sorta di muro tra lui e le altre persone. E’ estremamente vedere Acquario provare un sentimento profondo e puro.

Vergine

Spesso definito l’uomo “glaciale” per eccellenza, non è solo una “maschera”, in quanto i nati sotto il segno della Vergine pur essendo particolarmente empatici, non riescono e forse non sono intenzionati a palesare una vera e propria sensibilità. A volte invece ci riescono ma solitamente devono sforzarsi parecchio.

Capricorno

Non lo ammetterebbe mai ma l’uomo Capricorno è terrorizzato dai sentimenti sopratutto per la paura di essere deluso e di uscire da una relazione o da una “sbandata” con le “ossa rotte”. Il suo è un atteggiamento insensibile ma che riesce a condizionarlo in modo genuino ed autentico. Solo pochissime persone sono in grado di percepire una sensibilità vera dal Capricorno.