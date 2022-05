Il Bitcoin è la moneta virtuale più conosciuta al mondo. Dal 2009, anno della sua creazione, il suo valore è passato da 0 a moltissimi soldi. Molte persone sono diventate ricche, proprio investendo in questa moneta.

Ultimamente però, questa moneta non è al massimo. Dopo il picco del novembre scorso con quasi 69mila dollari, il bitcoin è sceso a meno della metà. C’è stato infatti il crollo con il Nasdaq.

Ecco il valore di Bitcoin oggi: la dichiarazione lascia senza parole

Ovviamente l’andamento di questa moneta è influenzato soprattutto da fattori esterni, ad esempio come l’inflazione. La crescente inflazione a causa dell’aumento dei costi energetici ha influenzato e influenza molto il suo andamento.

Come abbiamo già detto, il Bitcoin crolla ai minimi storici, perdendo più del 50% del suo valore rispetto a novembre. È infatti scesa sotto i 30 mila euro.

Ovviamente non è un discorso che riguarda solo questa moneta, ma la crisi dei mercati azionari sta danneggiando anche le altre criptovalute come Ether, Litecoin, Dogecoin e Cardano.

Alcuni analisti hanno fatto notare che il calo è arrivato dopo la perdita di mille punti del Dow Jones e del crollo del 5% dell’indice Nasdaq di giovedì 5 maggio, che hanno così segnato i cali peggiori in un solo giorno dal 2020.

Jeffrey Halley, un altro analista di mercato senior di Oanda, ha anche supposto che il bitcoin potrebbe scendere fino si 17mila dollari.

Anche se con risultati molto meno negativi, assieme a Bitcoin è scesa anche Ether, la seconda criptovaluta più importante al mondo, raggiungendo il valore più basso dalla fine di febbraio.

Un altro fattore che ha incrementato al crollo del Bitcoin, è sicuramente la guerra che si sta svolgendo in Ucraina. Sono sicuramente giorni difficili per tutti, ma si spera sempre in un aumento, piuttosto che in un ulteriore ribasso. Essendo una moneta molto volatile è facile da influenzare, ma nessuno si aspettava un crollo così tanto grave.