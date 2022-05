Negli ultimi giorni, il Bitcoin è risalito, b ma non è ancora del tutto stabile. Infatti il Bitcoin non ha ancora rotto la resistenza necessaria di invertire il trend che si colloca intorno ai 39000 euro.

Il Bitcoin non ha dietro di se una banca centrale che distribuisce la moneta. Infatti si si basa su un network di nodi che la gestiscono e anche sull’uso di una buona crittografia per validare e rendere sicure le transazioni.

Secondo alcuni esperti, dovrà abbassare il suo tasso di tasso di inflazione. Questa moneta è stata creata nel 2009 e in quel momento ha avuto 3 importanti date da ricordare.

Il 2012, quando c’è stato il primo halving che ha ridotto tale soglia a 25 Bitcoin, mentre quattro anni dopo si è arrivati a dimezzare tale somma, pari a 12.5 Bitcoin. L’ultimo halving è avvenuto nel 2020, tagliando così ancora una volta tale valore del 50%, che adesso è pari a 6.25 Bitcoin.

La moneta è in crollo e molti sono i motivi, come ad esempio gli squilibri nell’offerta e nella domanda, causa soprattutto della pandemia, del mercato dell’energia, del conflitto e anche per i recenti lockdown cinesi che raffreddano la domanda dei prodotti energetici.

Bitcoin avrà un valore sconvolgente: ecco la previsione pazzesca

Dopo il picco del novembre scorso con quasi 69mila dollari, il bitcoin sta attraversando dei giorni molto difficili ed è sceso a meno della metà. L’andamento negativo di questa criptovaluta è dovuta a fattori esterni, come l’inflazione di cui abbiamo parlato prima. Questa inflazione infatti sta crescendo a causa dell’aumento dei costi energetici.

Ad aggravare la situazione sicuramente è la guerra che si sta ancora svolgendo in Ucraina contro la Russia.

Il Bitcoin è una moneta molto volatile e quindi viene influenzata molto da questi fattori. In ogni caso, gli investitori ma anche gli esperti sperano in una risalita e di superare stabilmente almeno i 30 mila euro.