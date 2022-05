Andare contro il naturale spirito di conservazione rappresenta una delle virtù più naturalmente apprezzate da noi esseri umani: andare incontro a situazioni potenzialmente pericolose o comunque che possono sviluppare condizioni difficili seppur “non consigliabile”, risulta essere un potente mezzo per influenzare positivamente la massa. Chi rientra nella categoria dei temerari non necessariamente è realmente coraggioso: ciò che li rende tali è lo sprezzo di eventuali conseguenze in merito a situazioni problematiche. Secondo lo zodiaco il temerario non ha fondamentalmente paura di ciò che accadrà dopo e per questo trova consensi rapidamente. Ecco quali sono i segni temerari per lo zodiaco.

Ecco i segni più temerari di tutto lo zodiaco. Li conosci?

Capricorno

Rappresentano il mix equilibrato tra spregiudicatezza e razionalità. Per questo motivo sopratutto negli ambiti professionali risulta essere ambito anche se tende ad “andare di testa sua”, forte delle proprie convinzioni, anche quando non comprovate da un’altra forma di logica.

Ariete

E’ il temerario “tipo”, testardo e difficile da smuovere dalle proprie convinzioni. L’Ariete sa perfettamente quali sono i propri limiti ma cerca naturalmente di superarli continuamente, alzando volutamente la propria “asticella”. Impossibile aspettarsi un Ariete calmo e tranquillo.

Leone

Non ha certamente paura di “sporcarsi le mani”, per questo motivo Leone ha imparato molto presto a “pagare le conseguenze” della propria imprevedibilità e temerarietà. Si tratta di un profilo emotivo ma che preferisce andare avanti anzichè guardarsi indietro e questo conferisce loro un’attitudine all’errore. Nonostante ciò, quasi niente lo dissuade da ciò che è capace di fare: ha un’indole in grado di “spostare le montagne”.