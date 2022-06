Nell’arco della nostra vita inevitabilmente incontriamo decine se non centinaia di persone sempre diverse, e se in media la maggior parte di queste conoscenze non si fa notare per particolari peculiarità, alcune risultano invece particolarmente magnetiche, particolari ed interessanti. Anche in senso “negativo”, una personalità può essere difficile da dimenticare, e quando si parla di genere maschile, sono particolarmente distinte le figure, rese evidenti dai segni zodiacali, difficili da dimenticare, in tal senso, sopratutto sotto il punto di vista sentimentale. Quali sono questi uomini?

Gli uomini più difficili da…dimenticare sono questi. Cosa dice lo zodiaco?

Bilancia

Anche se sono apparentemente schivi e disinteressati alle “luci della ribalta”, Bilancia versione “maschile” riesce ad essere incredibilmente magnetico proprio per la grazia e la gentilezza che contraddistingue questa personalità. Allo stesso tempo è perfettamente conscio di come “gira il mondo” e perciò è considerabile anche particolarmente “svelto di cervello”.

Ariete

Passionale, vigoroso e assolutamente capace di farsi carico di una relazione mai banale. Ariete riesce ad essere un amico fidato ed un padre decisamente di livello. A volte è troppo “cocciuto” e testardo ma questi tratti vanno interpretati in modo non così negativi.

Sagittario

Quello apparentemente “senza regole”, l’uomo Sagittario riesce ad apparire “difficile da conquistare” e questa è una dote che indubbiamente lo rende incredibilmente attraente sopratutto perchè è naturalmente così e non ha “secondi fini”. Ha una certa difficoltà a legarsi in modo approfondito con qualcuno, bisogna avere molta pazienza in tal senso. Di buono è che si tratta di un segno decisamente onesto in amore.