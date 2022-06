Di solito quando si ha un giardino, lo si vuole riempire di splendide aiuole colorate, ma il problema principale è il sole. Infatti molte piante a contatto sempre con il sole diretto potrebbero seccare. Esistono però dei fiori molto resistenti che non temono il sole, ottime da scegliere per rendere l’aiuola colorata. Vediamo insieme quali fiori scegliere.

Aiuola colorata? ecco i fiori migliori e più idonei

Per delle aiuole colorate possiamo scegliere l’iris, una pianta perenne molto conosciuta. La quale ha fiori molto grandi e colorati. Fiorisce tra maggio e giugno e non teme il sole, anzi deve essere coltivata proprio in delle posizioni molto soleggiate dato che ha bisogno di parecchie ore di sole. Il terreno deve essere calcareo e asciutto, quindi non si deve innaffiare molto.

Abbiamo poi la Coreopsis verticillata, cioè una pianta strisciante che cresce a forma di cespuglio. Il sole favorisce lo sviluppo di bellissimi fiori gialli, tra giugno e settembre. In inverno, perde le foglie che però ricresceranno all’inizio della primavera.

L’Erodium è una pianta perenne, che cresce molto lentamente. Appartiene alla famiglia delle Geraniaceae e viene usata per le aiuole soprattutto dei vialetti. Può essere coltivata al sole ma anche a mezz’ombra. La fioritura avviene tra maggio e settembre e i suoi fiori, formati da 5 petali formano una coppa.

Un’altra pianta per aiuole è la Nepeta fassenii, una pianta perenne che può arrivare fino ad un’altezza di 30-40 cm. I suoi fiori si presentano a forma di spiga e si possono trovare di colore azzurro o violetto, mentre le foglie sono verdi grigio.

Se si cerca una pianta un po’ più ramificata, si può scegliere la Rudbeckia fulgida. Ha foglie ovali, di colore verde scuro, mentre i giorni sono simili alle margherite. Si possono trovare di colore giallo, arancione, rosso o marrone. La fioritura avviene tra luglio e ottobre.

L’Alcea rosea, è conosciuta anche come Malvarosa. Si tratta di una pianta perenne che può essere tranquillamente coltivata in un’aiuola. Ha steli eretti che possono essere lunghi anche un metro e mezzo, le foglie sono cuoriformi di colore verde, mentre i fiori sono a 5 petali e sono simili a quelli dell’ibisco. Questa pianta fiorisce tra giugno e settembre. Può essere posizionata al sole ma deve essere riparata dal vento.