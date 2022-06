Il concetto di eroismo è uno dei più “attraenti” e trascinanti in senso assoluto: un eroe è colui che, nell’immaginario collettivo, non ha paura di affrontare le avversità anche a discapito del proprio “tornaconto” e della propria incolumità, andando quindi incontro alla propria “convenienza” e all’istinto di conservazione per perseguire i propri ideali. Anche lo zodiaco identifica alcune personalità in maniera piuttosto precisa come le più eroiche, quindi le più tendenti a mantenere questo atteggiamento. Quali sono i segni zodiacali più “eroici” in assoluto?

I segni più “eroici” dello zodiaco. Li conosci? Sono questi

Vergine

E’ un segno fortemente “umanista” ma anche severo e a tratti “freddo” sopratutto negli atteggiamenti. Non si fida di tutti e questo lo porta ad essere a volte percepito come egoista. In realtà è dotato di un elevato senso morale e non si fa problemi ad esporsi moralmente con i fatti. Non ama essere definito eroe o con aggettivi simili ma certamente il modus operandi è quello.

Acquario

E’ prima di tutto un altruista, poi una personalità che si fa in 4 per perseguire i propri obiettivi, ma solo se questi corrispondono a quelli della propria comunità, che può essere rappresentata dalla propria famiglia, dal proprio partner.

Scorpione

Non ama i proclami, preferisce i fatti: Scorpione sa bene che di ingiustizie ne è pieno il mondo, per questo pur con i suoi limiti di “singolo essere umano” è pronto a mettersi in gioco quando percepisce una causa che lo tocca anche solo “di striscio”. Difficile vedere uno Scorpione che “si fa gli affari suoi” e basta.