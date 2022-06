Oggi parleremo di una pianta erbacea oramai famosa in Italia e non solo, il basilico. Questa è una pianta originaria dell’India, impiegata tipicamente nella cucina italiana e nelle cucine asiatiche in Taiwan, Thailandia, Vietnam, Cambogia e Laos, per via del marcato profumo delle sue foglie, che varia a seconda del suo odore che può essere dolce o pungente.

Tra gli antichi egizi e i greci, il basilico mantenne una simbologia unita alla morte: definito di buon auspicio per l’aldilà, si utilizzava per le imbalsamature. I cinesi e gli arabi ne comprendevano le proprietà medicinali, mentre i crociati ne riempivano le navi per cacciare insetti e cattivi odori.

Il basilico era già ritenuto presso i Romani una pianta magica e sacra a Venere, come tante altre erbe profumate, da cogliere seguendo specifichi rituali. Parlando di dettagli estetici e tecnici il basilico è una pianta erbacea annuale alta fino a 60 cm, che mostra foglie opposte, 2-5 centimetri di lunghezza, ma anche con misure diverse in funzione di diverse varietà a foglia piccola o gigante.

Il colore delle foglie muta dal verde spento al verde acceso, oppure è viola o porpora in alcune sue molteplicità. I fusti sono elevati, ramificati, hanno un segmento quadrato ed hanno l’attitudine a divenire legnosi e frondosi. Per quanto riguarda i principi attivi del basilico, è una pianta aromatica in cui le diverse varietà hanno un numero mutevole di oli essenziali che conferiscono alla pianta il tipico profumo nelle differenti sfumature.

Nessuno lo sa, ma il basilico ha queste proprietà incredibili per l’organismo

Il basilico comprende saponina acida, olio essenziale, tannino, flavonoidi. L’aroma peculiare della specie comune in Italia è originato dall’eugenolo, sostanza chimica che troviamo in grande quantità anche nei chiodi di garofano. Diverse varietà condividono, in forma minore, le sostanze che danno il tipico profumo al limone, alla menta, alla liquirizia o alla canfora. Inoltre 100 grammi di basilico contengono 39 calorie. Negli oli essenziali, a seconda della varietà e della stagione di coltivazione, sono stati trovati e analizzati 29 costituenti differenti. Il basilico è una pianta piena di proprietà benefiche. Oltre a quelle aromatiche, è un antinfiammatorio ed un eccellente alleato per la bellezza di pelle e capelli. Ha effetti benefici anche sull’apparato digerente e stimola l’appetito.