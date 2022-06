Il basilico come sappiamo è una pianta erbacea che spunta annualmente tanto utilizzata nella cucina italiana. Eppure le sue origini sono ben distanti dai nostri orti. La storia del basilico inizia infatti nella penisola indiana e nell’Asia tropicale.

Difatti solamente ai tempi di Alessandro Magno, nel 4° secolo a.C., questa pianta superò i confini del Medio Oriente per giungere nelle nostre terre. Ancora più tardi, invece, si sparse in Inghilterra, dove arrivò soltanto nel sedicesimo secolo. Nelle popolazioni asiatiche così come in quelle mediterranee, esso era adoperato nei processi di imbalsamazione, come buon augurio per l’aldilà.

Solamente nel Medioevo al basilico venne attribuito un compito meno malvagio, entrando finalmente nella basilare medicina medievale per curare delle particolari ferite esterne. Solo nel 1700, invece, si iniziano ad avere delle documentazioni scritte dell’utilizzo del basilico in cucina. Ma come già detto in precedenza, non viene impiegato solo come alimento. Infatti ancora oggi questa particolare pianta gode infatti di una buona reputazione in erboristeria grazie alle proprietà terapeutiche del suo olio essenziale ricco di estragolo. In caso di emergenza, e in mancanza di altri rimedi più efficienti, il basilico può addirittura essere impiegato per attenuare il dolore e il prurito originato dalle punture di insetti.

Le 3 cose da NON fare con la pianta di basilico: la guida

Il basilico è piuttosto semplice da coltivare: in assenza di un vero orto è possibile farlo anche sul balcone, in un vaso. Il clima più adeguato per tale pianta è proprio quello mediterraneo, con molto sole e temperature mai troppo rigide. Prendersi cura di questa pianta non è semplice, difatti ecco a voi tre cose da evitare per non far morire il basilico. La prima è fare attenzione al vaso.

In special modo nel caso del basilico del supermercato, la prima cosa da fare assolutamente è tenere conto del vaso e lo spazio in cui vive la pianta. Tagliare i germogli. Questa azione è fondamentale per la pianta, tagliali non appena li vedrai spuntare così il basilico dovrà alimentare solo le sue foglie. Infine stare attenti alle temperature. Temperature troppo fredde determinano la morte della tua pianta ma, allo stesso tempo, troppo sole e calore possono ucciderla. Nel periodo invernale una posizione potrebbe essere alle spalle di una finestra.