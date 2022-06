Con l’arrivo dell’estate e del conseguente caldo torrido si cerca costantemente un po’ di fresco, soprattutto in casa. Ci sono vari modi per tenere fresca la casa, uno tra questi è attraverso le piante, difatti queste possono essere grandi alleate nella lotta contro il caldo. La stessa Nasa ci insegna che le piante rilasciano nell’aria umidità extra dalle foglie quando il loro ambiente si riscalda troppo. Tale processo, noto anche come traspirazione, può aiutare a far fluire l’aria asfissiante e a far calare il termometro di qualche grado. Detto ciò, possiamo iniziare con il nostro elenco di piante che in estate vi aiutano a mantenere la casa più fresca.

Nessuno lo sa, ma queste piante rinfrescano casa: ecco quali

La prima che vi consigliamo è la pianta ragno. Il fatto che questa pianta fiorisca con pochissima cura è solo uno dei tanti motivi per cui dovreste valutare di aggiungere una pianta ragno dentro la vostra casa. Risaputa anche come pianta dell’aeroplano o Chlorophytumcomosum, questa pianta d’appartamento duratura è una scelta eccellente per rinfrescare l’aria interna e assorbire le tossine come la formaldeide e lo xilene.

Le piante ragno danno il meglio di sé in aree semi-ombreggiate e non scordare di usare un mix di invasatura ben drenato. Passiamo ora alla ficus elastica. Maggiore è il numero delle sue foglie, maggiore è la potenza di rinfrescamento. Ecco perché la pianta della gomma, o Ficus elastica, può fare una enorme differenza nella qualità dell’aria.

Anche il Ficus Elastica più piccolo ha foglie abbastanza grandi, ottime anche per rimuovere le tossine come la formaldeide. Rammentate però solo di conservare il terreno della pianta di gomma sempre umido e assicuratevi di procedere con annaffiature adatte. Infine vi consigliamo l’areca.

L’Areca l’ultima pianta di questa lista, ma non è certamente la meno importante. Questa affascinante pianta è un ottimo umidificatore domestico ed è stata anche dichiarata una delle migliori piante per la depurazione dell’aria. L’aggiunta di un’Areca a casa tua può aiutare a rimuovere formaldeide, toluene e xilene dall’aria.

Questa pianta fiorisce in una luce solare luminosa, ma indiretta, e in leggera ombra. Se avete bisogno di qualcosa che possa rinfrescare la vostra casa, e non volete usufruire di ventilatori e condizionatori che possono anche farci male, allora scegliete la soluzione migliore, le piante.