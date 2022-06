Il Bitcoin è una criptovaluta, che nasce nel 2009, da Satoshi Nakamoto. Due anni prima della nascita di questa moneta, ci fu il crollo del mercato immobiliare americano con il conseguente crollo anche di altri mercati principali. Dopo la bancarotta di Lehman Brothers avvenuta nello stesso anno di questa nuova criptovaluta, Satoshi Nakamoto annunciò la nascita del Bitcoin, che ad oggi è la criptovaluta più conosciuta al mondo.

Essendo comunque una moneta virtuale, presenza molta instabilità, ciò significa che un giorno può valere un capitale e il giorno dopo si può anche dimezzare. Ciò dipende soprattutto dai fattori esterni che la influenzano.

Questo periodo è un po’ particolare per questa moneta, ma anche per tutte le altre, che a causa di situazioni esterne, stanno perdendo molto valore. Bisogna dire però che molte persone, che hanno creduto in questa criptovaluta, fin dall’inizio, ormai sono ricche sfondate. Un Bitcoin in questo ultimo periodo vale meno di 30 mila dollari, ciò vuol dire che è si è molto più che dimezzato rispetto al novembre appena trascorso. Ovviamente, non si può fare una previsione esatta per nessuna delle criptovalute in circolazione, ma molti esperti sono molto fiduciosi sulla chiusura annuale se Bitcoin.

Ad esempio, la Finder, sostiene una chiusura annua di 65.185$, quasi come il novembre del 2021. Anche Ben Ritchie, ha delle opinioni favorevoli, infatti pensa che ci sarà una chiusura annua di quasi 100.000$.

Bitcoin, chi lo ha acquistato è diventato ricco: ecco quanto vale

Chi ha creduto fin dall’inizio nel Bitcoin ormai è ricco. Basti pensare che nel 2010, valeva sola 10 centesimi. Chi ha rischiato e ha investito 100 dollari, ha ottenuto 1000 bitcoin.

Se si pensa a quanto vale ora, 1000 bitcoin sono tantissimi. Se in questi 12 anni, non sono stati venduti, si ha un patrimonio di più di 40 milioni di dollari. Questo succede con 100 dollari, pensate a chi ha investito molto di più.