Alcuni tratti caratteriali sono tendenzialmente percepiti negativi o positivi, con poche eccezioni, anche se nella realtà delle cose esistono numerose sfumature caratteriali. Il contesto degli uomini è tutt’ora costellato da parametri e preconcetti legati ad un contesto dove il genere maschile era (e in molti casi è ancora) dominante, quindi in alcuni casi essere egoisti può essere percepito come un tratto “quasi positivo”. Nella quasi totalità dei casi comunque un uomo egoista, che pensa solo al proprio “orticello” non è assolutamente apprezzabile. Quali sono gli uomini più egoisti di tutti?

Ecco gli uomini più egoisti dello zodiaco. Scopri quali sono!

Cancro

L’uomo Cancro ha un particolare difetto, strettamente legato all’egoismo: è un “maestro” della commiserazione e rappresenta il vittimista per eccellenza. Questo riflette la tendenza a mettersi al centro di ogni situazione, una sorta di “auto accentramento”, che viene percepito…abbastanza male nella maggior parte dei casi.

Ariete

E’ un egocentrico ma è conscio del fatto che pensare solo a se stesso è considerabile un difetto. Per questo motivo in molti casi “mettono le mani avanti”e quantomeno si sforzano a mettersi allo stesso livello degli altri, per quanto riguarda le priorità. Ma considerano naturale l’egoismo, nelle sue forme più pure.

Pesci

L’uomo Pesci spesso si giustifica quando viene considerato egoista in un contesto che lo vede sempre un po’ “incompreso”. Per questo tende anche a chiudersi in se stesso e comunica poco. Rappresenta l’uomo indipendente, che si è “fatto da solo” ma la verità è che questo è possibile anche perchè è sempre un po’ egoista.