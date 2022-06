Il basilico è una pianta erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, e decanta circa 60 varietà che si distinguono per l’aspetto e i profumi. Originario dell’Asia tropicale e dell’India, il basilico si è diffuso dal Medio Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C., e solo dal XVI secolo ha iniziato a essere coltivato anche in Inghilterra e nelle Americhe.

Il basilico è pieno di potassio che aiuta a regolamentare la quantità di liquidi nel nostro corpo, inoltre contiene calcio, valido per le nostre ossa e ferro, importante per assicurare al sangue la riserva e il trasporto di ossigeno. Racchiude inoltre fosforo, magnesio e vitamina A che aiutano il nostro sistema immunitario.

Frullare e bere il basilico: scopriamo l’elisir che nessuno conosce

Il basilico contiene circa 30 kcal per 100 gr., ed è ricco di acqua. È raccomandabile consumarlo fresco ma può essere anche essiccato e surgelato così da poterlo impiegare non solo in estate, ma tutto l’anno.

In merito alla piantagione, la pianta di basilico, per crescere bene deve trovarsi a una temperatura che varia dai 18° ai 20° C sia di giorno che di notte e cresce in maniera ottimale in posti dove c’è sempre un po’ di parte non illuminata anche se cresce bene anche in posti soleggiati. Le piante di basilico vanno travasate nei campi tra aprile e maggio e, durante la coltivazione ha bisogno di un annaffiamento costante e, va liberata dalle cime fiorate che ne frenano lo sviluppo.

Il basilico può essere usato come olio essenziale. Ma anche utilizzare le sue foglie sia fresche che essiccate con le quali possiamo preparare infusi e decotti.

Per preparare un infuso di basilico occorrono 3 cucchiai di foglie secche in circa 300 ml di acqua bollente. Lasciare in infusione per mezz’ora, depurare e bere né caldo né freddo. Per aiutare la digestione, invece, le foglie secche vanno conservate in infusione nell’olio caldo per alcuni minuti e bevuto la sera per una settimana. Questo infuso vi aiuterà e non poco a sentirvi pii leggeri, un autentico elisir di “lunga vita”. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie il basilico è anche in grado curare i dolori articolari e reumatici.