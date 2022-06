Come ben sappiamo, ogni pianta ha esigenze diverse. Infatti, alcune preferiscono il sole e quindi un ambiente soleggiato, mentre altre il sole lo odiano e quindi vogliono essere posizionata in un ambiente ombroso. Alcune resistono al vento, mentre altre sono più delicate e devono stare al riparo. Vediamo quindi quali sono le piante perfette per il tuo balcone.

Ovviamnete, l’esposizione è molto importante, quindi se ad esempio anche un balcone è esposto sud, può essere ombreggiato. Bisogna quindi scegliere le piante anche per l’intensità dei raggi solari e non solo per la posizione del balcone.

Se vuoi un balcone elegante, dovresti scegliere queste piante: la lista

Bisogna anche fare attenzione allo spazio disponibile ed è meglio mettere in conto, che alcune piante crescono molto e quindi occupano più spazio rispetto alla fase iniziale. Quindi prima di scegliere una pianta bisogna informarsi anche sulle sue dimensioni future.

Se si ha un balcone esposto al nord, bisogna considerare il fatto che di solito, non ci sia molto sole ed è considerato un balcone in ombra pura. Per avere comunque un balcone perfetto ed elegante, si possono mettere ad esempio le begonie, le fucsie, le campanule, le felci e i bossi. Anche la lisetta laboriosa è ottima per l’esposizione a nord, come anche le piante di alloro, ciliegio e le conifere che sono sempreverde e si possono adattare all’ombra molto bene. Ovviamente si devono acquistare piante che non crescono troppo, ma restano piccole, così da non invadere tutto il balcone.

Se il balcone è esposto a sud, significa che c’è molto sole, soprattutto in estate. Tra le piante eleganti che si possono coltivare in queste condizioni, troviamo i gerani, le margherite, il rosmarino, la lavanda, gli ulivi, gli oleandri, la salvia, il timo e la dalia.

Si possono comunque usare dei fiori che vogliono stare a mezz’ombra.

I balconi est invece, sono soleggiati soprattutto al mattino e in questo caso, non c’è bisogno di nessuna protezione. Mentre quello esposto a ovest, riceve il sole solo a mezzogiorno. Ovviamente, è un sole molto forte, quindi o la pianta viene coperta con qualche protezione o deve essere spostata in un luogo più sicuro e non a contatto diretto con i raggi solari.

Sia a est che a ovest, le piante che si possono coltivare in una posizione parzialmente ombreggiata sono il bosso, la petunia, la verbena, la dalia, la campanula, la calendula, la margherita e la lobelia.