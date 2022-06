I profili femminili sono molti e incredibilmente diversificati: la donna per sua natura è flessibile, ma anche incoerente e forte allo stesso tempo, e rispetto agli uomini sono molte le personalità femminili che palesano un certo coraggio anche a prendedere decisioni di grande responsabilità anche se si tratta di scelte discutibili se non addirittura impopolari. Andare controcorrente è sempre qualcosa di difficile e non sempre percepito come “conveniente”, ma queste donne non hanno paura di sembrarlo, quali sono?

Quali sono le donne che vanno controcorrente? Ecco la risposta

Pesci

Pesci non ama assolutamente seguire la corrente, ma anche volendo non è predisposta ad accodarsi alla massa ed al pensiero comune. Sia perchè è molto profonda e sostanzialmente “pensa troppo”, ma anche perchè pur essendo intenzionata ad appicarsi in contesti sociali conosciuti, non riesce a non essere se stessa. Se deve dire qualcosa di impopolare, lo fa, senza problemi..

Sagittario

E’ molto orgogliosa di ciò che è, al netto delle “logiche” insicurezza che la contraddistinguono. Però la Sagittario non fa mai un passo indietro quando si tratta di prendere una posizione anche impopolare, non perchè ama fare la bastian contrario, ma proprio perchè agisce sempre secondo il proprio giudizio.

Cancro

Il senso logico e pratico della Cancro non è sempre percepibile e comprensibile, ma almeno è coerente con se stessa: anche se a volte appare addirittura “ottusa”, in realtà ogni decisione è motivata in un certo qual modo e trova un senso compiuto alla fine, anche se deve scontrarsi contro un diffuso scetticismo.