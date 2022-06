L’approccio verso le situazioni ed il contesto sono inevitabilmente lo “specchio” della nostra personalità verso gli altri. Anche nella vita di tutti i giorni, pur inconsapevolemente seguiamo una serie di passaggi più o meno schematici che ci permettono di fare di tutto, dal lavoro alla vita sociale. Se alcune personalità sono famose per procedere “alla rinfusa”, altre sono molto più schematiche, vale a dire devono obbligatoriamente seguire dei passaggi anche per fare le cose più banali. Non tutti sono uguali, ovviamente: secondo lo zodiaco quelli che seguono sono i segni più schematici in senso assoluto.

Ecco i segni più schematici di tutti. Sempre sui “binari”, lo sapevi?

Cancro

Anche se è molto fantasioso e sensibile senza un minimo di pianificazione non riesce ad essere efficiente. Sfata quindi il mito dello schematico “freddo e calcolatore”: Cancro comprende a fondo le difficoltà in fatto di produttività e quindi tende ad essere molto schematico sopratutto quando viene affidata una mansione.

Scorpione

Situazione simile per Scorpione che è un segno estremamente volitivo ma che sa essere anche molto “ragionato”. Se nella vita privata si considera “un cane sciolto”, in realtà la sua giornata è costellata da cose fatte sempre nello stesso modo.

Capricorno

Ordinati e quindi quasi naturalmente molto “sui binari”, anche se loro sono talvolta percepiti un po’ come delle “vittime” di schemi prestabiliti che nella maggior parte dei casi sono loro stessi a portare avanti. Capricorno ha bisogno intensamente di comportarsi e di vivere così, in modo a tratti un po’ petulante per gli altri.