Il termine “arguto” non è così utilizzato nel linguaggio comune ma in realtà definisce una personalità piuttosto diffusa e anche apprezzata: un individuo arguto infatti viene percepito come intelligente, capace di sottolineare dettagli e comportamenti in modo definito, così da renderlo percepibile agli altri. Può essere ovviamente interpretato come un tratto positivo ma anche come modo per sottolineare difetti altrui. Insomma, come praticamente ogni tratto può essere utilizzato bene o male, a seconda delle circostanze. Quali sono i segni più arguti dello zodiaco?

Ecco i segni più arguti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Vergine

Indubbiamente rappresenta l’arguto per eccellenza, solitamente un po’ caustico e “punzecchiante”, quando deve far notare un comportamento non propriamente encomiabile da parte di qualcuno. Lo fa anche per diletto, o più probabilmente per erigersi moralmente sopra qualcuno. Decisamente poco attenti alla forma però, non si fanno problemi ad essere considerati antipatici.

Scorpione

Ha più tatto ma è uno che nota fin da subito i tratti tipici di una persona e solitamente la sua prima impressione non cambia mai. Sono degli analitici nati ma non lo lasciano intendere, e grandi osservatori, il che li rende molto “psicologici” ma allo stesso tempo molto difficili da interpretare dall’esterno.

Acquario

Nota tantissime cose e non lo sa, anche quando non vorrebbe: è un arguto ma che a volte si sente un po’ “messo da parte” perchè tende a far sentire troppo le persone sotto la “lente di ingrandimento”, anche se questo gli conferisce grandi vantaggi. Acquario deve convivere ocn questa sorta di “dote”.