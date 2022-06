Lo stereotipo rappresenta una semplificazione di una determinata categoria di persone che fa leva su contesti culturali, legati all’aspetto o all’appartenenza, e solitamente possono essere interpretati sia in modo “non negativo”, per identificare una cultura, un comportamento e un contesto così da renderlo riconoscibile ad esempio, ma l’accezione può essere anche considerata discriminatoria. Lo steoreotipo viene utilizzato in ogni contesto, ma quando si parla di persone si è soliti “compiere un errore” nel giudicare una persona solo in base a questo fattore. Ecco perchè solitamente chi riesce a scindere questa percezione viene solitamente apprezzato. Quali sono i segni che detestano gli stereotipi?

I segni zodiacali che detestano gli stereotipi sono questi. Lo sapevi?

Sagittario

E’ il “liberale” per eccellenza, colui/colei che non si fa problemi ad accogliere qualsiasi tipo di persona indipendentemente dall’appartenenza culturale, etnica o religiosa, nella propria vita. Allo stesso tempo riesce a giudicare i comportamenti altrui in modo molto preciso ed equo.

Vergine

Comprende “l’utilità” dello stereotipo ma è il primo a “non dar retta” a questo concetto quando si tratta di conoscere qualcuno, oppure quando deve esprimere un giudizio, quando magari la maggior parte delle persone farebbe leva proprio su questo concetto. Per Vergine abbiamo tutti la stessa “base”.

Pesci

E’ un segno estremamente empatico, sensibile, che comprende perfettamente il concetto di discriminazione di qualsiasi tipo. Ecco perchè non è minimamente nelle sue corde giudicare preventivamene, o peggio facendo largo uso degli stereotipi. Pesci in generale giudica molto poco, e lo fa solo in relazione al comportamento.