Anche chi si è avvicinato solo da poco tempo al contesto del giardinaggio e più in generale, al mondo delle piante, sa bene che la diversificazione della flora è categorizzata da piante annuali, ossia che mantengono la propria attività per tutti e 12 mesi dell’anno, mentre buona parte dei fiori sono considerabili stagionali, ossia tendono a svilupparsi e riprodursi in specifici mesi dell’anno. Quali sono le varianti floreali che fioriscono nel periodo di giugno e luglio?

Cosa fiorisce a giugno e luglio? Ecco i fiori più adatti e rigogliosi

Spicca ad esempio, per quanto riguard il mese di giugno la Lavanda, fiore dalla caratteristica fioritura allungata e dall’aroma inconfondibile che fin dall’antichità è stato utilizzato per la creazione di profumi fa parte della Lavandula è un genere di piante spermatofite dicotiledoni appartenente alla famiglia delle Lamiacee, che fioriscono proprio nel mese corrente.

Giugno è anche il mese di fioritura delle magnolie, veri e propri alberi che sono utilizzati da secoli per scopi ornamentali, sopratutto a causa degli splendidi fiori che non sono nativi del nostro continente ma che fioriscono naturalmente in Nord e Sud America ma anche in Asia sud-orientale.

Questo mese, così come anche luglio è indiscutibilmente anche il periodo “d’oro” dei gerani, una delle varianti floreali più comuni e diversificate della zona mediterranea, presente in tantissime terrazze e balconi. Molto apprezzata seppur di costituzione “semplice” anche la fioritura della ginestra che cresce in modo rigoglioso in praticamente ogni contesto climatico non troppo estremo, essendo originaria dall’Asia Occidentale , Africa Settentrionale ed Europa.