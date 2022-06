Il fumo molto spesso mette a dura prova i nostri polmoni, ma anche lo smog e tante altre sostanze che sfortunatamente respiriamo nei vari ambienti in cui andiamo. La natura può venirci in soccorso anche per depurare questi organi tanto fondamentali in modo da scacciare la maggior parte delle tossine. La ricetta naturale che vi presentiamo è particolarmente raccomandata a coloro che stanno smettendo di fumare o l’hanno fatto da poco tempo.

Depura i tuoi polmoni dal muco, smog e nicotina con questo sciroppo fai da te

Questa cura consente infatti di smaltire, almeno in parte, le sostanze tossiche immagazzinate grazie alla presenza di ingredienti dal potere antiossidante e antinfiammatorio ma in grado anche di semplificare l’eliminazione del muco.

Gli ingredienti sono: Cipolle (400 grammi), Curcuma (2 cucchiaini), Zenzero (3 centimetri di radice fresca), 1 litro di acqua ed infine 400 grammi di zucchero di canna o 2/3 cucchiai di miele. Soprattutto la curcuma ha proprietà antibatteriche, antivirali e antisettiche. Deterge inoltre il sangue, impedendo eventuali infiammazioni.

Il suo principio attivo più rilevante, la curcumina, diminuisce lo stress infiammatorio ossidativo dei polmoni e difende da alcune patologie respiratorie. La preparazione dello sciroppo prevede innanzitutto di portare l’acqua ad ebollizione insieme allo zucchero. Se invece impiegate il miele introducetelo solo a fine preparazione in modo che non perda le sue qualità nutrizionali e proprietà.

Adesso aggiungete le cipolle tritate, la radice di zenzero grattugiata e i 2 cucchiaini di curcuma e lasciate bollire a fuoco basso girando di tanto in tanto. Una volta che l’acqua si è ristretta di circa la metà rispetto al quantitativo iniziale, fermate il fuoco. Poi filtrate il tutto e conservate la diluizione in un barattolo o bottiglia di vetro.

Lasciate refrigerare a temperatura ambiente e poi mantenete in luogo fresco e asciutto o, se la temperatura non lo permette, in frigorifero. Questo rimedio naturale per purificare i polmoni andrebbe preso due volte al giorno, la mattina a digiuno e qualche ora dopo aver consumato la cena (o a metà pomeriggio), nella misura di due cucchiai.

Non lasciatevi impaurire dall’odore molto forte, il sapore è difatti molto meno sgradevole di quanto si possa pensare. Se poi pensate ai tanti benefici che vi porterà sarà ancora più buono.