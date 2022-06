Essere maldrestri “comunica” una scarsa cura ed attenzione in praticamente ogni contesto, anche se spesso fa riferimento ad una manualità sotto un certo standard di tolleranza. Una personalità maldestra evidenzia proprio questo poco lusinghiero tratto: le motivazioni che portano questi uomini ad essere considerati dei “pasticcioni” sono molte, e non necessariamente legati ad una “scarsa attenzione”. Secondo lo zodiaco queste personalità sono evidenziate in modo molto specifico dai segni zodiacali: ecco gli uomini più maldestri dello zodiaco.

Ecco gli uomini più maldestri dello zodiaco. Conosci questi segni?

Sagittario

Nel suo contesto, Sagittario è il padrone dei propri spazi, ma basta “collocarlo” in altri ambienti ed ecco che l’uomo nato sotto questo segno diventa improvvisamente goffo, impacciato e semplicemente troppo “duro” per adattars a nuovi contesti. Non è quindi una mancanza di cura o manualità “fisica” a rendere Sagittario maldestri, quanto piuttosto una difficoltà di adattamento.

Gemelli

Ha la mente sempre attiva, forse anche troppo per gli standard “umani” e lui stesso non riesce a “stare dietro” alla propria capacità celebrale. Per questo non riesce a concentrarsi su cose anche molto semplici perchè ha mille pensieri per la testa. L’uomo Gemelli combina guai a ripetizione e ne è consapevole.

Pesci

E’ il sognatore dello zodiaco, quindi rappresenta anche per forza di cose quello con la “testa tra le nuvole”. Pesci non è semplicemente adatto ad essere una segno pratico e produttivo. Meglio non affidargli mansioni sopratutto se portate a lavorare in contesti eccessivamente “manuali”. Pesci da il meglio dove bisogna far lavorare la mente.