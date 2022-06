Il termine “bucato” è indiscutibilmente legato al lavaggio dei capi di abbigliamento e di qualsiasi cosa risulti essere compatibile con il “lavaggio”, sia in lavatrice, sia a “mano”. Il termine potrebbe derivare da una parola dell’antica lingua franca, bukòn che significa per l’appunto lavare. Da sempre lavare gli abiti rappresenta qualcosa di assolutamente fondamentale anche se solo in tempi recenti questo è divenuto possibile presso la stragrande maggioranza della popolazione sopratutto con il progresso tecnologico che ha portato nelle nostre case detersivi, smacchiatori e tecnologie come le lavatrici sempre più raffinati. Eppure, in alcuni casi anche oggetti “tradizionali” possono essere utili per migliorare il nostro bucato, come il sale grosso.

Se lavi il bucato con il sale grosso succede questa reazione inaspettata: “wow”

Il sale infatti costituisce, come già abbiamo osservato, un antico rimedio per “pulire” e togliere umidità, sfruttato anche in ambiti medici e pratici (basti pensare all’utilizzo di sale per rimuovere la neve dalle strade). Il caso del sale grosso è evidente in quanto oltre ad essere fondamentale per gli utilizzi in cucina può migliorare il nostro bucato in modo sorprendente ed economico: uno o due cucchiai di sale grosso nel cestello della nostra lavatrice renderà i capi decisamente più soffici da indossare per via della capacità di ridurre la percentuale di calcare dell’acqua utilizzata per il lavaggio.

Non solo: una piccola dose di sale grosso può aiutare a “ravvivare” i colori dei capi colorati e ridurre il rischio “ingiallimento” di quelli bianchi o chiari in generale. In quest’ultimo caso in particolare il sale, unito in piccole quantità ad una soluzione di acqua, in una bacinella può essere utilizzato con successo in un’azione sbiancante, mettendo in ammollo i nostri capi chiari in questa soluzione per almeno un’ora prima del lavaggio in lavatrice.

Il sale grosso viene utilizzato anche come soluzione pre trattante in caso di macchie ostinate, sopratutto se quelle non troppo “secche”: è sufficiente apporre un po’ di sale grosso direttamente sulla macchia facendo si che il minerale assorba la macchia. Dopodichè è sufficiente risciaquare il tutto con acqua e procedere per il lavaggio tradizionale.