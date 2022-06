Litigare rappresenta un confronto acceso che può avere numerose “origini” e cause: a partire da motivazioni pratiche a quelle correlate alla nostra personalità, secondo molti sono sopratutto gli uomini quelli più legati ad una natura litigiosa se non addirittura bellicosa. Litigare manifesta in molti casi anche una forza d’animo particolarmente “forte”, quindi questo tratto può essere anche considerato indissolubilmente positivo. Quali sono gli uomini più litigiosi, secondo lo zodiaco? Ecco la risposta!

Ecco gli uomini maggiormente litigiosi tra i 12 segni zodiacali. Quali sono?

Capricorno

E’ quello rissoso di natura, sempre pronto ad apparire come un fascio di nervi per un nonnulla, paradossalmente anche se si è daccordo con quello che dice la sua tendenza è voler litigare, sia per una questione di orgoglio ma anche perchè gli piace proprio confrontarsi in modo piccato e anche animato con gli altri.

Vergine

E’ quello litigioso che però non si scompone, che non lo fa vedere ma è sempre piuttosto critico negli atteggiamenti e fa largo uso di offese non così evidenti ma piuttosto forti, in grado di far “scattare” anche il più paziente tra i profili caratteriali. Vergine litiga per una motivazione ben precisa ma anche perchè permette a questo segno di “elevarsi” sopra gli altri.

Toro

In realtà la maggior parte delle volte riesce a mantenere il controllo sulla propria ira. Guai però a farlo sentire sfidato! Toro è l’orgoglio fatto persona e farebbe di tutto pur di difendere i propri valori. Toro è pronto a litigare anche a lungo in questi casi e non sembra avvertire la fatica.