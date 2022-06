Le orchidee rappresentano una delle varianti floreali più caratteristiche e maggiormente apprezzate dal punto di vista estetico: si tratta di piante originarie nella quasi totalità dei casi da ambienti tropicali, quindi tendenti a temperature umide e calde, e tra le loro particolarità (ne esistono circa 25.000 specie conosciute) spiccano le caratteristiche non comuni ad altre varianti di fiori, come la presenza di radici aeree che sono utilizzate per nutrirsi dall’acqua presente nell’ambiente circostante oltre che di materia organica in decomposizione.

Perchè le orchidee sono difficili da curare? ecco i segreti per renderlo semplice

Anche a causa di queste caratteristiche, le Orchidee rappresentano una discreta sfida nell’ambito della coltivazione in vaso. A partire proprio dal vaso, che se possibile deve essere trasparente e concepito specificatamente per questa specie di fiori, anche e sopratutto perchè le radici di queste piante necessitano di molta acqua ma tendono marcire con facilità, quindi devono asciugarsi in fretta. In generale, sopratutto nelle stagioni più calde, è opportuno tenere umido ma mai eccessivamente bagnato il terreno con acqua demineralizzata a temperatura ambiente.

Deve trovarsi in un ambiente temperato, mai superiore ai 30 gradi e mai inferiore ai 16-17 gradi. Bisogna anche evitare la luce diretta del sole, ma solo quella parzialmente filtrata o naturale. Se in casa, è opportuno “proteggere” la pianta dai raggi diretti del sole con l’ausilio di una tenda.

Il vaso trasparente serve anche a capire quando innaffiare dal colore delle radici, che se presentano di un colore verde tendente al chiaro è necessario innaffiarle, mentre se il colore tende al verde scuro significa che è ancora sufficientemente idratata.

E’ opportuno ricordare che tra le numerose orchidee che possono “sopravvivere” nel nostro ambiente non tutte hanno bisogno del medesimo tipo di cura: è quindi assolutamente essenziale valutare la sottospecie ed informarsi a dovere su come curare questi fiori.