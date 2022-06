La fragola è uno dei frutti più famosi e simbolici in assoluto, anche se dal punto di vista biologico quelli che chiamamo fragole rappresentano un “falso frutto”, delle varie tipologie di piante della famiglia nota come Fragaria, che comprende una 20ina di specie. E’ da sempre considerato un frutto molto saporito, zuccherino e fin dai tempi antichi associato all’amore ed alla passione, ma spesso viene percepito non facilissimo da coltivare, anche perchè non si trova tutto l’anno ma solitamente solo nelle stagioni più calde. Ma coltivare le fragole in casa non è solo possibile, ma è anche piuttosto facile, a patto di seguire alcuni “dettami” importanti.

Hanno un elevato potere nutritivo (fonte di sali minerali cone fosforo, ferro, calcio e vitamine A, B1, B2 e C) ed hanno anche un grande potere antiossidante ma anche depurativo/digestivo.

5 cose da sapere per coltivare le fragole in casa: parla l’esperto

E’ effettivamente una pianta che richiede alcune accortenze particolari ma che non sono dissimili da molte altre: possono essere coltivate in giardino o in vaso, magari sul balcone. Bisogna ricordarsi in particolare:

Il periodo migliore per piantare una pianta di fragole è corrispondente alla fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, così che i fiori possano essre “pronti” per la primavera succeessiva.

Importantissima l’innaffiatura che deve essere costante al fine di mantenere il terreno umido, ma mai eccessiva, per evitare i ristagni di acqua. Va innaffiato sempre e solo il terreno, mai le foglie.

Se abbiamo più piantine da collocare nel giardino o nel balcone, vanno tenute a distanza di circa 20 centimetri, scavando un piccolo foro nel terreno.

Attenti all erbacce! Conviene rimuovere piuttosto spesso le erbacce che sono presenti nei dintorni della pianta: queste rallentano la crescita dei frutti.

Fondamentale fare uso di fertilizzanti, magari naturali, a base di forsoro, che aumentano la produttività e la qualità dei frutti.