Chiunque abbia iniziato ad approcciarsi anche in modo “amatoriale” al giardinaggio, impara a comprendere le varie differenze tra i vegetali anche se alcuni fattori risultano essere “fastidiosi” sempre e comunque, come i parassiti delle piante. Anche se siamo abituati a percepire il mondo vegetale come qualcosa di “calmo” e pacifico, è in realtà un complesso ecosistema costituito da forme di vita diversificate, e alcune di queste “necessitano” di altre per sopravivvere. E’ il caso degli afidi, piccoli insetti dall’aria appareentemente innocua ma che sopratutto in grandi quantità possono compromettere non solo i raccolti ma anche l’incolumità della stessa pianta.

Insetti molesti

Questi insetti, chiamati anche pidocchi delle piante, acquisiscono questa nomea proprio per la similarità con i celebri parassiti che infastidiscono gli animali domestici come cani e gatti: gli afidi infatti si nutrono della linfa delle piante che ha un ruolo non troppo diverso dal sangue per gli animali. Gli afidi solitamentee vivono in sciami direttamente sulle foglie e sui frutti ma la loro azione è considerata sopratutto pericolosa per la salute della pianta, in quanto rilasciano una sostanza zuccherina che attrae altre forme di insetti. Inoltre la loro azione è un veicolo di infezioni per la pianta, come batteri e virus.

Bicarbonato contro afidi nelle piante: ecco la tecnica più efficace

Esistono varie strategie per “debellare” gli afidi, a partire dai vari pesticidi a forme di repellente “fatto in casa”, come una soluzione costituita da acqua e sapone di Marsiglia oppure dal bicarbonato: è sufficiente un mix costituito da mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio in un litro di acqua a temperatura ambiente, con l’aggiunta di un po’ di olio vegetale. Questa soluzione anche posta attorno al perimetro della pianta permette non solo di fungere da deterrente ma è praticamente velenosa per la maggior parte degli insetti, afidi inclusi.