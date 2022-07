Molti stereotipi dipingono in genere maschile tradizionalmente esibizionista, molto di più rispetto a quello femminile: questo non è per forza attinente alla realtà, ma considerati i contesti a lungo capitalizzati dalle figure maschili, probabilmente tutto ha un senso. Molto spesso è il contesto stesso, anche quello moderno, ad enfatizzare la voglia e la capacità di mettersi in mostra.

E’ anche vero che non tutti gli uomini sono uguali anche quelli più esibizionisti hanno un modo sensibilmente differente per evidenziare questo tratto. Ecco quali sono, secondo lo zodiaco, gli uomini più tradizionalmente esibizionisti.

Gli uomini tradizionalmente esibizionisti secondo lo zodiaco. Quali sono?

Toro

Delicato ma anche esibizionista. Com’è possibile far coincidere i due tratti apparentemente distanti? Toro vi riesce perchè non si sbilancia e conosce i propri limiti ma anche e sopratutto le propriee capacità: ecco perchè nella maggior parte dei contesti cura molto la propria immagine, insomma si “vende bene” ed ama le attenzioni.

Bilancia

Non si capisce da subito ma l’uomo Bilancia ama sentirsi al di sopra degli altri, ma non necessariamente nel senso “negativo” del termine. Si considera giudizioso e sagace, e anche se spesso ciò è semplicemente vero, Bilancia ama metteresi in mostra da questo punto di vista, intellettivo più che estetico per trovarne conferma.

Leone

Non dovrebbe invece stupire la posizione occupata dal Leone che ama le attenzioni e comprende anche molto bene quali sono le qualità che possiede che può mettere in evidenza. Per alcuni è associabile ad un pavone, e probabilmente non si è troppo lontani dal vero.