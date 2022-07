Dal primo “approccio” legato al denaro digitale, hanno iniziato a diffondersi una serie di terminologie che ancora oggi sono molto utilizzate e fanno parte oramai del linguaggio comune. Oltre al saldo, ossia l’importo effettivo di un determinato conto bancario (ma vale per qualsiasi altra forma di strumento di “risparmio” di denaro), l’estratto conto costituisce uno dei più utilizzati, spesso emessi in “automatico” dalle banche online, solitamente una volta all’anno oppure ogni 6 mesi, ma può essere richiesto dal titolare del conto in ogni momento, sia recandosi in filiale che accedendo al proprio conto online. A differenza del tradizionale “scontrino” che viene fornito attraverso gli sportelli ATM, l’estratto conto vero e proprio è un documento che evidenzia tutti i movimenti. Essendo particolarmente ricca di informazioni, non tutte le voci sono di facile comprensione: come leggere un estratto conto?

Ecco come leggere l’estratto conto: la guida completa

La parte in alto è definita Intestazione, dove sono presenti informazioni relative al cliente, al numero di conto e quelle sulla banca e la filiale di appartenenza e riporta iban nazionale e internazionale, il codice fiscale/partita iva e i dati del titolare.

Poco più sotto sono presenti le seguenti voci:

Data contabile: costituisce la data, inerente all’ultimo giorno lavorativo in cui la banca, la data contabile sarà quella in cui il prelevamento è effettivamente avvenuto; invece, se avviene in un giorno festivo, la data contabile consisterà nel giorno non festivo immediatamente successivo).

Data valuta: data in cui inizia il calcolo degli interessi attivi o passivi, cessa il calcolo degli interessi attivi sulle somme prelevate, ed inizia il calcolo degli interessi passivi sullo sconfinamento (per prassi, può essere diversa di qualche giorno dalla data contabile.

Movimenti dare (addebiti): ogni forma di “uscita” di denaro dal conto quindi, prelievi, pagamenti con carta, assegni

Movimenti avere (accrediti): sono quelli che definiscono qualsiasi tipo di accredito come bonifici ricevuti, accredito dello stipendio o della pensione con tanto di descrizione.