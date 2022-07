Salvo rare eccezioni, siamo quasi tutti portati verso qualche forma di socialità: del resto il “successo” della razza umana, che ha permesso di diventare in relativamente poco tempo la specie dominante, fin dal principio ha dimostrato una naturale attitudine a relazionarsi con i propri simili. Non tutti gli individui però amano le attenzioni, ma al contrario preferiscono atteggiamenti schivi e discreti. Anche tra le donne questi profili esistono, anzi sono parecchi. Quali sono le donne più discrete secondo lo zodiaco?

Ecco le 3 donne più discrete secondo lo zodiaco. Le conosci?

Bilancia

La donna Bilancia pensa tantissimo e spesso agisce “da dietro le quinte” ma non ama la luce dei riflettori. Non perchè risulti timida sempre e comunque, ma proprio per predisposizione, preferisce agire in modo silenzioso e discreto anche se inevitabilmente il “peso specifico” delle proprie azioni è palpabile, anzi evidente. Bilancia rappresenta la donna equilibrata in tutti i sensi.

Capricorno

Se è piuttosto espansiva tra le persone che conosce bene, Capricorno si fa conoscere solo con il tempo, e quasi tutti la considerano silenziosa e discreta, che raramente pronuncia una parola di troppo. E’ probabilmente la più concreta dell’intero gruppo zodiacale, preferisce le parole ai fatti, quindi abbastanza logicamente non ama i chiacchieroni per definizione.

Pesci

Sarebbe troppo semplicistico considerare Pesci silenziosa perchè sensibile, perchè anche quando si trova a suo agio non ama far parlare di se, anche quando sarebbe “consigliabile”. Profilo caratteriale non sempre considerato appieno in tutte le qualità, costituisce una personalità diversificata ma anche molto concreta.