Il bicarbonato di sodio si trova spesso nelle nostre case perché molto utile in molte situazioni spiacevoli. Con questo composto si può pulire casa, mettere in ammollo i legumi secchi ma si può usare anche come digestivo quando si esagera con il cibo.

In realtà, si può usare anche per un’altra cosa che non molti sanno, cioè per proteggere le piante di orto, i frutteti e il giardino dalle malattie senza però usare prodotti chimici, che potrebbero far male alla pianta e all’uomo. Contrasta ad esempio l’oidio, cioè un patogeno molto diffuso sulle viti, sulle zucchine e sulla salvia.

In realtà, esistono due tipi di bicarbonato: quello di sodio e quello di potassio. Sono molto simili tra di loro e si possono usare entrambi per le piante, infatti ci permettono un trattamento anticrittogamico ideale per agricoltura biologica.

Il bicarbonato di sodio si trova facilmente in commercio sia online che nei supermercati ed ha un prezzo abbastanza basso. Andiamo quindi a vedere come risolvere il problema degli afidi com questo prodotto.

Tipi

Come abbiamo già detto, esistono due tipi di bicarbonato, cioè quello di sodio e quello di potassio. Sono molto simili ma hanno diverse funzioni, soprattutto in agricoltura.



Il bicarbonato di sodio è un sale di sodio dell’acido carbonico, si presenta come una polvere fine bianca ed è solubile in acqua. Deriva dal carbonato di sodio, unito ad acqua ed anidride carbonica. In agricoltura viene usato come “corroborante”, “potenziatore delle difese naturali dei vegetali”.

Quello di potassio invece, è si tratta di un sale dell’acido carbonico, ma ottenuto dal carbonato di potassio. È considerato un fitofarmaco e non un corroborante. Si può trattare la pianta con questo composto fino alla maturazione dei frutti dato che ha un tempo di carenza di un solo giorno.

Ecco la tecnica del bicarbonato contro gli afidi: la spiega l’esperto

Il bicarbonato si usa anche per eliminare le infestazioni degli afidi. Basterà prendere un litro di acqua e scioglierci dentro un cucchiaio di bicarbonato. Poi innaffiamo il terreno con questa miscela, per poi ripeterlo dopo due settimane. Non bisogna però bagnare le raduni o le foglie della pianta.