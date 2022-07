Hai animali in casa e devi viaggiare? Ecco cosa fare, le ultime novità

Ogni famiglia aspetta con molta ansia l’arrivo dell’estate per potersi godere le meritate ferie. Viaggiare potrebbe però essere complicato quando si ha un animale domestico. Per garantire il benessere del nostro amico a quattro zampe anche in vacanza, è necessario iniziare i preparativi con largo anticipo. Bisogna decidere per tempo chi si prenderà cura dell’animale durante l’assenza o se portare con sé l’amico a quattro zampe durante il viaggio.

Quali animali portare con se

Qualora prendessi la decisione di portare con te il tuo animale domestico, devi tenere a mente che è consigliato portare con te solo un determinato tipo di animale. E’ possibile dividere gli animali domestici in due gruppi a seconda della loro predisposizione a viaggiare o meno: da un lato ci sono le specie animali che sono legate all’uomo, dall’altro quelle legate ad un luogo particolare. Le prime si sentono più a loro agio quando si trovano insieme al loro padrone e quindi soffrono meno gli spostamenti. In questo caso stiamo parlando dei cani, i quali sono molto più attaccati alla presenza del padrone. Altre specie, come il gatto, si sentono più sicure nel loro ambiente familiare e diventano ansiose quando si allontanano da casa. Per questo è consigliato, anche per gli animali di piccola taglia, di lasciarli in un’ambiente sicuro con una persona di fiducia che se ne prenda cura.

Pronti, partenza..

Se sei orientato a portare il tuo animale domestico in vacanza con te, devi innanzitutto chiederti se è in grado di affrontare il viaggio. Cani e gatti che sono stati abituati fin da piccoli a viaggiare in auto non dovrebbero dare nessun problema da questo punto di vista. I gatti e i cani di piccola taglia possono viaggiare sui sedili posteriori in un apposito trasportino, mentre i cani di taglia media e grande possono essere tenuti nella parte posteriore dell’auto. È importante assicurarsi che il proprio animale abbia sempre acqua fresca a disposizione e fare delle soste frequenti durante il tragitto, in particolare quando si viaggia con un cane.

Preparasi ad ogni evenienza

Prima di prenotare la tua vacanza, ricorda di prenotare hotel e ristoranti che ammettano la presenza del tuo animale all’interno delle strutture apposite. Inoltre, è consigliabile informarsi preventivamente sulle norme d’ingresso per gli animali, come ad esempio per gli spostamenti all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. Ricorda che serve un passaporto UE per animali d’affezione in corso di validità, rilasciato dal veterinario, che riporta i dati anagrafici dell’animale e l’elenco di tutte le vaccinazioni effettuate; il microchip e la vaccinazione antirabbica. Alcuni Paesi dell’UE hanno delle speciali norme d’ingresso per gli animali da compagnia su cui è bene informarsi prima di partire.