Non necessariaemente nervosi: una personalità “fumantina” per essere considerata tale non deve per forza essere controllata dalla propria carica nervosa, anzi spesso quelli più dediti ad arrabbiarsi hanno una sorta di autocontrollo a “tempo” oppure hanno elementi scatenanti. Sicuramente i segni più fumantini sono tendenzialmente quelli più sicuri delle proprie capacità ma anche, in maniera opposta quelli che non lo sono ma vogliono “nasconderlo”. Sempre portati ad un conflitto verbale e a dire la loro su tutto, ecco quali sono i segni più facili da “innescare”, ossia i fumantini.

Attenzione a questi segni! Sono i più “fumantini” dello zodiaco

Leone

Non è nervoso, ma “fuma” caratterialmente eccome, basta toccare i tasti giusti e Leone perde l’apparentemente incrollabile autocontrollo per scagliarsi verso chiunque osi mettere in discussione qualche valore fondante di questo segno. Solitamente è sopratutto una questione di orgoglio, di manifestare la propria capacità di poter reagire.

Gemelli

Dipende dalle situazioni, ma Gemelli “non sta mai fermo”, si sobbarca pratiche anche piuttosto scomode semplicemente perchè “gli va” e solitamente non ha bisogno di convinzioni profonde per reagire. Non si offende così facilmente ma è abbastanza instabile caratterialmente. Come detto, dipende dalle situazioni, magari la stessa cosa che lo ha fatto “scattare” in passato lo lascia totalmente indifferente in un’altra circostanza.

Scorpione

Se si sente tirato in ballo, Scorpione è bello fumantino sopratutto perchè ha una statura morale molto sviluppata e se “sfidato” su terreni di sua competenza è naturalmente portato a rispondere, e anche a manifestare in maniera energica la propria posizione.