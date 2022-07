Sono molti gli stereotipi e i rumors che evidenziano come l’uomo ancora più rispetto alla donna, risulti essere quantomeno “poco sincero” sopratutto nei contesti amorosi. Gli studi sono molti, e se molti considerano questo tratto effettivamente attinente alla realtà (anche solo per una questione biologica), non per forza l’uomo “tradisce” la fiducia. Se tutti diciamo bugie per varie motivazioni, farlo durante un rapporto sentimentale porta ad una sequela di conseguenze anche molto serie e gravi, ma alcuni uomini riescono a mentire al proprio partner in maniera più efficace di altri. Quali sono gli uomini più bugiardi in amore, secondo lo zodiaco?

Attenzione, questi uomini sono i più bugiardi in amore, secondo lo zodiaco!

Vergine

Vergine non è un bugiardo patologico, anzi detesta le menzogne stupide ma quando necessario è un abile manipolatore della realtà. Una volta conquistata la fiducia del partner, è solito presentare una sequela di strategie e bugie vere e proprie con l’intento principale di “sfuggire” ai giudizi della controparte. In genere fa uso di “bugie bianche”, ossia quelle “innocenti”.

Scorpione

Altro segno dalla tendenza a dire bugie sopratutto per sgomberare i dubbi in merito ad eventuali “colpe”: Scorpione non è un traditore incallito, anzi è piuttosto fedele, ma in un rapporto sentimentale non vuole essere giudicato e quindi la menzogna rappresenta un modo eccellente per avere un po’ di spazio. A volte però viene scoperto in quanto fa troppo “il finto tonto”.

Sagittario

Dire bugie rappresenta qualcosa di abbastanza naturale per Sagittario che ha un po’ la tendenza da “pescatore” ossia esagera quando si tratta di evidenziare le proprie gesta. Anche in amore questo ha un effetto, non necessariamente positivo o negativo. Spesso infatti si contraddice e questo scaturisce in litigi con il partner.