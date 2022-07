Alcune piante sono in grado di tenere lontano le zanzare molto fastidiose. Una pianta che sicuramente dovremo avere sul nostro balcone è proprio la calendula che caccia le zanzare e le fa allontanare. Tra queste troviamo sicuramente la calendula, conosciuta soprattutto per i benefici per il corpo. In realtà questa pianta è anche in grado di cacciare le zanzare se tenuta sul balcone.

Appartiene alla famiglia delle asteracee e si presenza com un’infiorescenza che può essere di colore gialla o arancione. Non è molto alta ma può raggiungere anche il mezzo metro di altezza, con il tempo. Le specie più conosciute di questa pianta sono la calendula officinalis e la calendula arvensis.

Ecco la pianta aromatica da tenere il balcone per cacciare le zanzare

Il fiore può essere coltivato sia in giardino che in vaso, sul nostro balcone. Si incomincia a seminare già da marzo, quando le temperature si aggirano intorno ai 15 gradi.

Come abbiamo già detto può raggiungere anche il mezzo metro di altezza e questa cosa si deve considerare, cioè si deve vedere se si ha o no a disposizione lo spazio sufficiente per coltivarla. Quando andiamo a trapiantare la pianta nel terreno si devono lasciare almeno 30 cm tra un fiore e l’altro.

Questo fiore non ha bisogno di molte cure ed è anche facile da coltivare. Si trova anche spontaneamente nei boschi o dopo la prima semina.

È una pianta che deve essere posizionata al sole e il terreno non deve essere mai secco ma non ci devono essere i ristagni idrici. Per la crescita si può optare per l’aggiunta di sostanze organiche come l’humus o il compost. Questo prima di seminare, mentre dopo si può usare del concime ma senza troppo azoto perché favorisce la crescita delle foglie e non dei fiori. La pianta deve essere bagnata spesso, dato che con il terreno secco potrebbe morire. Dopo la prima fiorita si devono togliere tutti i fiori secchi.

La calendula, è conosciuta dalla maggior parte delle persone per le proprietà lenitive, ma si può usare anche contro le zanzare. Infatti i fiori gialli o arancioni, fungono da repellente per questi piccoli animaletti. Possono essere usati anche contro i parassiti delle piante.