La complessità caratteriale è qualcosa di difficile da identificare per filo e per segno, e sopratutto quando si tende ad analizzare i profili femminili le cose diventano ancora più complesse da decifrare. Questo perchè le donne sono considerate più complesse in senso generale da tantissimi e anche dal punto di vista psicologico la mente femminile risulta avere spesso “una marcia in più” rispetto a quella maschile, apparentemente più “spontanea”. Se molte donne sono delle grandi comunicatrici, altre sono decisamente fastidiose a prescindere dal contesto. Quali sono queste donne, secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più fastidiose secondo lo zodiaco! Sono queste:

Bilancia

Sono le ossessive, le petulanti anche in modo gratuito, in quanto non sempre risultano pratiche ed efficienti come possono sembrare. Bilancia è a tratti molesta e fastidiosa in modo molto sottile, e guai a trovarsela contro! Farà di tutto pur di complicare la vita a chiunque la “guardi storto”.

Cancro

Troppo poco intraprendenti per essere considerate affascinanti da almeno metà delle persone che le conoscono ma al contempo bisogna stare sempre molto attenti a non urtare i loro sentimenti. La donna Cancro è realmente difficile da gestire, e basta poco per scatenare un fiume di emozioni che solitamente ha un effetto non propriamente positivo sugli altri.

Capricorno

Riesce ad essere fastidiosa anche stanno ferma e zitta. Com’è possibile? Sembra essere la regina del caos quando vuole, basta infatti una loro parola per seminare fastidio e panico anche in modo totalmente gratuito, anche solo per “sentirsi” influenti, seppur in maniera negativa.