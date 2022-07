La spontaneità è considerata letteralmente una forma comune di tratto positivo che è strettamente correlata, almeno in parte, all’onestà. Una personalità spontanea nella maggior parte dei casi è esattamente come appare, e grazie a questo “modo di essere” una persona considerabile effettivamente come tale riesce a farsi perdonare anche alcune eventuali gaffes e difetti. Anche se il mondo maschile è molto diversificato, quasi quanto quello femminile, tra gli uomini esistono non pochi caratteri accomunabili proprio alla spontaneità, uomini che non sempre sono apprezzati da tutti ma che sono inevitabilmente loro stessi. Quali sono questi uomini spontanei?

Gli uomini più spontanei dello zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Toro

Rappresenta il mix perfetto, secondo molti, di “programmazione” ma anche capacità di agire di istinto. Anche sul lavoro, così come nella vita l’uomo Toro risulta essere particolarmente affidabile perchè riesce a coadiuvare bene questi due tratti ma è in amore dove risulta essere un sincero a tutti gli effetti, anche nelle esternazioni emotive.

Leone

E’ un impulsivo ma solitamente riesce a tenere le “redini” di questa conclamata spontaneità che è anche uno dei tratti distintivi. Leone prende quasi tutto con leggerezza proprio perchè non ha paura degli eventuali “effetti collaterali” del proprio comportamento se questo “eccede”.

Capricorno

E’ uno spontaneo vero ma che appare più “controllato” rispetto ad altri segni. Alcuni lo considerano alla stregua di un “menefreghista”, la realtà delle cose è che pur facendo sostanzialmente quello che vuole è comunque solito mettere più di qualche filtro ad un profilo caratteriale contraddistinto da grande unicità. Provare a rendere Capricorno più artificioso sarebbe inutile anzi, controproducente.