L’estate è cominciata e bisogna per prima cosa fare le pulizie estive. Dato il caldo, tutto si asciugherà molto velocemente quindi basterà fare un piano per rendere tutto più semplice e veloce. Sono tre le cose fondamentali da pulire in estate, così da avere una casa sempre splendente.

Nessuno lo sa, ma queste sono le pulizie di casa estive più importanti

La prima cosa che bisogna fare è pulire il balcone, cosi da poterlo sfruttare al meglio. Si devono rimuovere tutti i casi o gli oggetti che intralciano sul pavimento, così da poterlo pulire con più facilità. Dopodiché all’acqua si può aggiungere un po’ di ammoniaca o del semplice detersivo per pavimenti. Bisogna spazzolare bene e poi risciacquare il tutto e farlo asciugare. Così da avere il balcone pulito e poterne approfittare per prendere un po’ di aria fresca. Si devono pulire anche le ringhiere, in modo diverso a seconda del materiale di cui sono fatte.

Con l’estate si devono mettere via le coperte, che però vanno prima lavate ad una temperatura non maggiore di 30°C. Lo stesso vale per i tappeti se non sono di tela o di corda. Per pulire il tappeto basterà girarlo e passarci l’aspirapolvere, così da rimuovere tutto lo sporco. Dopodiché passate alla parte davanti, che bisogna spazzolarla con il bicarbonato, su tutta la superficie. Dopo qualche minuto, si può passare l’aspirapolvere per rimuovere tutti i residui. In questo modo si avrà un tappeto pulito e profumato, che può essere messo da parte, per l’anno successivo.

Anche il condizionatore va lavato e pulito, se non usato per un inverno intero. Oggetto fondamentale per combattere il caldo torrido estivo, ma comunque bisogna fare attenzione prima di usarlo. È importante pulire i filtri dato che può causare danni alla salute. Si devono quindi smontare i filtri e si può usare un compressore, con il suo getto d’aria per rimuovere tutto lo sporco. Si può anche utilizzare il getto d’acqua della doccia. Si devono poi far asciugare prima di rimontarli. Dopo questo passaggio, si potrà avere aria pulita e fresca per tutta la casa senza rischiare qualche danno per la salute.