Chi serba rancore è sostanzialmente colui/colei che non dimentica un torto subito, un’azione impropria e fastdiosa oppure dannosa e quindi nel migliore dei casi “tiene il broncio” a lungo, mentre nel peggiore può decidere di architettare qualcosa per vendicarsi o quantomeno riequilibrare idealmente la situazione. Un profilo rancoroso può anche non esserlo in maniera giustificata oppure non in relazione di qualcosa che è capitato direttamente a lui/lei: tra gli uomini esistono diversi profili rancorosi, quali sono secondo lo zodiaco?

Questi uomini sono i più rancorosi per lo zodiaco. Attenzione!

Scorpione

Scorpione è un selettivo quindi difficilmente si trova ad essere deluso di qualcosa o qualcuno. Quando accade tengono il broncio ma solo idealmente in quanto non lo fanno capire. Scorpione però è molto comunicativo in tal senso, e solitamente risponde con una densa dose di freddezza anche considerata il più delle volte eccessivamente prolungata.

Cancro

Si “ferisce” emotivamente con molta facilità , quindi chi intende frequentare un Cancro deve continuamente andarci con i “piedi di piombo” in qualsiasi circostanza. Si offende subito e non sono soliti nascondere quanto sono rancorosi: Cancro agisce poco ma tiene il broncio anche in maniera evidente ed a larghi tratti infantile, rifiutandosi di comunicare.

Toro

Le parole sono importanti, per dirla alla Michele Apicella, storico personaggio interpretato da Nanni Moretti: Toro segue questo ragionamento non dal punto di vista grammaticale ma concettuale: se si esagera con le parole e non si corrispondono i fatti, Toro “tiene il muso” anche concretamente, diventando freddo e scostante ma in maniera graduale.