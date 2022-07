L’attenzione è un requisito praticamente essenziale per riuscire a “carpire” informazioni e dettagli, e rappresenta una condizione di enorme importanza a partire dall’infanzia, in quanto “tenere gli occhi aperti” nei confronti delle situazioni costituisce secondo molti una forma di intelligenza e una delle sue rappresentazioni più pure, ed è un tratto strettamente collegato allo spirito di osservazione che spesso risulta essere complementare ai livelli elevati di attenzione. Difficile che a queste persone sfugga qualcosa: secondo lo zodiaco i segni più attenti per definizione sono i seguenti.

Ecco i 3 segni più attenti dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Leone

Anche se sembra il meno “accorto”, Leone ha uno spirito di osservazione molto sviluppato e “radicato” a contesti sopratutto sociali ed “Umani”. Capisce ad esempio molto facilmente se una persona appare “genuina” o artificiosa, e non fa troppo caso alle parole bensì ai piccoli segnali del corpo. E’ una sorta di “esaminatore” della natura umana.

Scorpione

Più generalmente, Scorpione è un segno analitico, ed ha la mente sempre fertile e pronta a “carpire” informazioni di qualsiasi tipo. Si tratta di una condizione che rende Scorpione interessante perchè non rende evidente questa peculiarità. Va considerato e ricordato che l’attenzione che rivolge Scorpione è quasi tutta rivolta verso “gli altri” e mai verso la propria persona.

Capricorno

E’ considerato lo “strategico” per eccellenza e quindi non può che trovarsi quasi naturalmente in una condizione di spicco in questa lista. Capricorno è quasi maniacale nello studiare tutto e tutti, e con un fare da detective riesce ad essere anche molto intuitivo.