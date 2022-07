Molte persone hanno incominciato a coltivare piante nel proprio giardino o nel proprio balcone. Lo si fa per hobby, ma anche per avere qualche verdura a portata di mano, a km0. Ovviamente per coltivare qualcosa, bisogna seguire delle regole ben precise, la prima tra tutte è che non si può seminare quando si vuole, ma ogni mese si possono coltivare delle piante diverse. Inoltre, bisogna anche conoscere il terreno e come prendersene cura nel modo giusto.

Luglio è la stagione perfetta per coltivare queste 5 piante: la lista

Luglio è un mese caldo e quando si vuole seminare comunque si deve pensare ai mesi successivi. Si possono coltivare anche degli ortaggi estivi, facendo un secondo raccolta. Si possono coltivare fagiolini, fagioli e pastinaca. Mentre altre piante si devono comprare direttamente come piantina, dato che si avvicina l’autunno e con il possibile gelo, magari non si riescono a sviluppare.

A luglio di solito, si seminano ortaggi a ciclo veloce come i rapanelli, le biete, le lattughe, la rucola e la mizuna. Si deve comunque fare attenzione al caldo e alla siccità. È importante quindi ombreggiare, pacciamare e si deve irrigare a goccia con regolarità.

A luglio si possono seminare anche gli ortaggi autunnali come le cime di rapa, i finocchi e tutti i tipi di cicorie da cespo, da taglio, le indivie, il radicchio, la scarola e la catalogna.

In contenitori invece si possono seminare alcune varietà ti cavolo come il cavolfiore, i broccoli, il cavolo cappuccio e la cavolo verza. Inoltre, si devono preparare le cipolle per l’inverno. Le piantine che nascono in estate, cresceranno del tutto in autunno.

L’orto va annaffiato con regolarità e bisogna sempre controllare le erbacce e se ci sono possibili malattie che possono far morire la pianta.

Le semine di luglio si fanno di solito in pieno campo per le colture a ciclo breve e in semenzaio per gli ortaggi invernali. Il semenzaio non si deve riscaldare, dato che fa già molto caldo e in alcuni casi si devono mettere all’ombra le piante. Il terreno deve essere sempre umido, quindi non bisogna mai dimenticarsi di innaffiare, dato che per le forti temperature, le piante potrebbero subito seccare.